2022/05/14 | 10:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والأصولية مع المعتقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي شرق الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي شرق الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).