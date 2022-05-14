2022/05/14 | 11:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أمر وزاري بتخصيص مبلغ لإقامة نصب تذكاري للشهيد الصدر.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها تلقت “خبر برس”(واخ) نسخة منه : لم يصدر من الوزارة أمر أو كتاب رسمي بتخصيص مبلغ لإقامة نصب للشهيد الصدر ، ومن الواضح أنَّ النسخة المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي نسخة مزيفة، وتدل على ذلك الأخطاء النحوية والأسلوبية الواضحة فيها فضلاً عن أنَّ الوزارة لا تنشر الكتب الرسمية بهذه الطريقة.

تؤكد الوزارة حرصها على الشفافية، وأنَّها تعتز بتضحيات شهداء العراق كافةً، وتهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية، وأن يكون مصدرها الخبري هو منصات الوزارة الإلكترونية الرسمية ، وليست المصادر المريبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تنفي اصدار امر وزاري لتخصيص مبلغ لاقامة نصب تذكاري للسيد الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تنفي اصدار امر وزاري لتخصيص مبلغ لاقامة نصب تذكاري للسيد الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).