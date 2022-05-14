انقاذ حياة طفلة حديثة الولادة في مستشفى ابي غريب

2022/05/14 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، انقاذ حياة وعلاج طفلة حديثة الولادة (خدج) بوزن اكثر من نصف كيلو غرام في مستشفى ابي غريب العام.

وذكر أعلام صحة الكرخ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وحدة الخدج استقبلت الطفل بعد ولادة مبكرة حيث كانت فترة الحمل ستة اشهر ونصف وتم استقبالها في وحدة الخدج و كانت بوزن (650)، غرام فقط و الذي يعتبر قليل جداً واحتمالية بقاء الطفل على قيد الحياة نادر و ضعيفة جدا".

وأضاف أنه "وبتوفيق من الله وبجهود الملاكات الطبية والصحية المتميزة و استخدام الكورسات الطبية حيث تم انقاذ حياة الطفلة والان اصبحت بحالة صحية جيدة و اصبح عمرها ستة اشهر و بوزن خمسة كيلو غرامات".



مؤكداً أن "هذا يعتبر الانجاز من ضمن الانجازات المهمة التي تقدمها المستشفى".

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