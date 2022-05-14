برنت والبصرة يغلق منخفضاً والامريكي مرتفعاً خلال أسبوع

2022/05/14 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اغلقت بورصات النفط العالمية في آخر جلسة لها أمس الجمعة، على اسعار متذبذبة، رغم ارتفاعها بأكثر من 4%..

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع بمقدار 4.10 دولارات ليصل الى 111.55 دولاراً، إلا أنه سجل خسائر اسبوعية بلغت 0.84 سنتاً بما يعادل 0.75 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 4.36 دولارات ليصل الى 110.49 دولارات للبرميل، الا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 0.72 سنتاً او ما يعادل 0.66% .

واغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع ايضاً بمقدار 2.74 دولاران ليصل الى 96.43 دولاراً الا انه حقق خسائر اسبوعية كبيرة بلغت 7.33 دولارات.

وكانت أسعار النفط متقلبة، مدعومة بالمخاوف من أن حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الروسي قد يشح الإمدادات، لكن تحت ضغط المخاوف من أن تفشي جائحة كورونا يمكن أن يخفض الطلب العالمي.

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