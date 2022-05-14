2022/05/14 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت مديرية شرطة ديالى، اليوم السبت، القبض على اثنين من المتهمين بالإرهــاب في ديالى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز قسم مكافحة اجرام ديالى بالتنسيق مع "الاسايش" في قضاء كلار، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من الاطاحة بمطلوبيّن اثنين وفق المادة 4إرهاب"، مبينةً أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما للقضاء".

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