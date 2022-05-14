طلبة العراق يؤدون امتحانات المرحلة الثانوية للصفوف غير المنتهية

2022/05/14 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في عموم محافظات العراق، صباح

اليوم السبت، الامتحانات النهائية

للصفوف غير المنتهية المرحلة الثانوية

وحسب الموعد الذي حددته وزارة التربية.

وذكر بيان للوزارة أنها هيأت "كافة

المراكز الامتحانية في ا

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