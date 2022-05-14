نائب: سياسات وزارة النفط ستقود الى ثورة شعبية

2022/05/14 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذر النائب هادي السلامي ، السبت ، من ثورة شعبية بسبب سياسات وزارة النفط برفع أسعار الوقود المجهز للمعامل والمصانع الحكومية والأهلية , متهما وزير النفط إحسان عبد الجبار بسوء الإدارة.وقال السلامي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وزير النفط إحسان عبد الجبار قام برفع اسعار ” الكاز ” على مشاريع الدولة من […]

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