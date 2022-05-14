واسط تسجل ثلاث إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية

2022/05/14 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسطافاد مصدر طبي، اليوم السبت، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في واسط.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "الكوادر الصحية في دائرة صحة محافظة واسط سجلت ثلاث إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في قضاء العزيزية شمالي المحافظة".

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