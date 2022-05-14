شاهد.. فوضى وعنف في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

2022/05/14 | 11:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج آلاف الفلسطينيين في تشييع جنازة الصحفية المخضرمة شيرين أبو عاقله التي قتلت برصاصة في جنين، في حداد فوضوي.

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