الهند.. إيقاف شخصين بعد حريق في دلهي خلّف 27 قتيلا

2022/05/14 | 11:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الشرطة الهندية، اليوم السبت، القبض على اثنين من مالكي شركة تصنيع وبيع كاميرات أمنية بعد اندلاع حريق هائل في مكتبهم، في نيودلهي، أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 12 آخرين.

واعتقلت الشرطة الهندية، مالكي الشركة بعد اندلاع الحريق في مكتبهم، الواقع في مبنى تجاري من 4 طوابق في العاصمة الهندية، نيودلهي، للاشتباه بخرقهما اجراءات السلامة من الحرائق، حسبما أعلن مسؤولو شرطة وإطفاء.

وعملت فرق الإنقاذ خلال الليل لتطهير المبنى المحترق، الذي يضم متاجر ويقع في منطقة موندكا وبالقرب من محطة للسكك الحديدية في الضواحي الغربية للعاصمة نيودلهي.

وكان أكثر من 75 شخصا في المبنى عندما اندلع الحريق، مساء الجمعة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وحاولت أكثر من 20 سيارة إطفاء السيطرة على الحريق، فيما قال شهود عيان إن البعض قفز من النوافذ للنجاة وقام رجال الإطفاء بكسر الزجاج وإنقاذ الناس بالحبال.

وقالت السلطات إن حريقا اندلع في مكتب لشركة بالطابق الأول وانتشر بسرعة.

وقال الرئيس الهندي رام ناث كوفيند على تويتر “حزين لحادث الحريق المأسوي في مبنى قرب محطة موندكا للأنفاق في دلهي.



تعازيي للأسر المكلومة.



أتمنى سرعة التعافي للمصابين”، وفقا للأسوشيتد برس.

يشار إلى أن الحرائق شائعة في الهند، حيث عادة ما يتم تجاهل لوائح السلامة والقوانين من جهات البناء والسكان.

في عام 2019، اندلع حريق من جراء تماس كهربائي في مبنى بنيودلهي فقتل 43 شخصا.

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