إيران تحصد 3 ميداليات في بطولة كأس بيتكو سيراكوف للمصارعة في بلغاريا

2022/05/14 | 11:48 - المصدر: وكالة خبر

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حصد المنتخب الایراني للمصارعة في منافسات بطولة کأس “بيتكو سيراكوف” الدولية المقامة في بلغاريا 3 میدالیات ملونة من بينها ذهبية واحدة.

وتقلد “محمدرضا رستمي” في وزن الـ 72 كغم ميدالية ذهبية و”مرتضی غوثي” في وزن الـ97 کغم میدالية فضية و”علیرضا حسنوند” في وزن الـ۱۳۰ کغم میدالية برنزية.

وتقام منافسات بطولة كأس “سیراکوف” الدولية للمصارعة الرومانية في الفترة من 12إلى 15 مایو 2021 في فئة أقل من 23 عامًا في بلغاريا.

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