الإعمار: تحقيق نسب متقدمة في مشروع محطة معالجة مجاري الرفاعي

2022/05/14 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن تحقيق مراحل عمل متقدمة في تنفيذ مشروع محطة معالجة مجاري قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار بنسبة إنجاز بلغت 87%.وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ 25000 م3/باليوم، وتُشيد على أرض بمساحة 50 دونماً ، وسيخدم المشروع حال إنجازه نحو 25 ألف نسمة من أهالي القضاء". وأضاف أن "المشروع سيُسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي، وإنتاج مياه معالجة صالحة للسقي الزراعي"، مشيراً الى أن "المشروع يتضمن أيضاً انشاء محطة رفع ثقيلة وخطاً ناقلاً بطول 3750 م، ليتم تصريف المياه المعالجة الى نهر الغراف".

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