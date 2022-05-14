القبض على متهم بـ'الإرهاب' في الأنبار

2022/05/14 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم السبت، القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة الانبار".واضاف البيان، "جاء ذلك خلال عملية أمنية، تمكنت خلالها القوة من إلقاء القبض على المدعو (و خ ج) المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب ضمن قاطع المسؤولية بقيادة عمليات شرق الأنبار.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية مع المعتقل".

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