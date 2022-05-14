وزارة التربية تؤكد: لا توجد نية لتغيير جدول امتحانات السادس الإعدادي

2022/05/14 | 11:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية، السبت، أنه لا توجد نية لتغيير جدول امتحانات السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق، إنه “لا توجد نية لتغيير جدول امتحانات السادس الإعدادي سواء مواعيده أو ترتيبه من جديد”، مؤكداً أن “الجدول أُعد بحسب المواد العلمية الإنسانية بترتيب منهجي”.

ودعا فاروق، الطلبة إلى “الإفادة من الوقت المتبقي على إجراء الامتحانات وهو 50 يوماً لمراجعة المنهج المقرر ومتابعة فضائية العراق التربوية والتواصل مع الأساتذة والمختصين للاستعداد الجيد للامتحانات”.

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