الحشد الشعبي يعلن اعتقال متهم بالإرهاب شرقي الأنبار

2022/05/14 | 11:58 - المصدر: وكالة خبر

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تمكنت قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي، السبت، من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان، إن “عملية أمنية، نفذتها قوة من اللواء الثاني في الحشد، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على المدعو (و.



خ.



ج) المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب ضمن قاطع المسؤولية بقيادة عمليات شرق الأنبار”.

ولفت إلى أنه “قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية مع المعتقل”.

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