ريال مدريد يضع عقد مودريتش على طاولة التوقيع

2022/05/14 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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اقترب الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، من التوقيع على عقده الجديد بالنادي الملكي.

وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع الميرنجي، في الصيف المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "تفصلنا أيام فقط عن توقيع مودريتش عقده الجديد مع ريال مدريد، والذي سيمتد حتى يونيو/حزيران 2023".

وأضاف خبير الانتقالات: "العقود جاهزة لدى الطرفين، ومسؤولو النادي الملكي يرون أن اللاعب جزء رئيسي من قائمة ريال مدريد في موسم 2022-2023".

يذكر أن النجم الكرواتي خاض هذا الموسم 42 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات، وأحرز 3 أهداف، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول يوم 28 مايو/آيار الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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