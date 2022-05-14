لإنهاء الأزمة.. المستقلون يشكلون لجنة تفاوضية ويحددون موعد إعلان مبادرتهم

2022/05/14 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

اكد النائب المستقل ناظم الشبلي، اليوم السبت، أن المستقلين أكملوا جميع تفاصيل وفقرات مبادرتهم، محدداً موعد اعلانها.

وقال الشبلي، لـ(بغداد اليوم)، إن "النواب المستقلين أكملوا مبادرتهم التي ستكون موجهة لجميع الكتل لإنهاء الأزمة السياسية"، مشيرا إلى أن "المبادرة ستعلن خلال الساعات المقبلة".

وأضاف، أن "هنالك توجه لدى المستقلين لتشكيل لجنة بهدف التفاوض مع الأطراف السياسية"، لافتا إلى أن "بقية التفاصيل سيتم الكشف عنها عند إعلان المبادرة بشكل رسمي".

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