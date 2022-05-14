شاهد للمرة الأولى.. زرافة حديثة الولاد ترتدي دعامات تقويمية لتجليس قوائمها

2022/05/14 | 12:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيتوني، زرافة في حديقة حيوان سان دييغو عمرها ثلاثة أشهر، ولدت تعاني من خلل تسبب إلى طي قوائمها بطريقة خاطئة.لم تكن الزرافة قادرة على المشي أو الوقوف بشكل صحيح، وهدّد هذا الأمر حياتها، لذلك قام الأطباء بتصميم دعامة تقويمية لقوائمها بهدف إعادتها إلى وضعيتها الصحيحة

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