الاتحاد الآسيوي يعلن

2022/05/14 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، إن الصين تخلت عن حقوق استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 للعبة الشعبية بسبب الوضع الخاص بجائحة كوفيد-19 في أراضيها.

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