مباريات مهمة اليوم بالدوريات الاوروبية

2022/05/14 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

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يقام مساء اليوم الاربعاء عدد من المباريات المهمة بالدوريات الاوروبية .

وابرز مباريات اليوم واوقاتها :

نهائي كأس الاتحاد الانكليزي

ليفربول _ تشيلسي الساعة 6.45 مساء

الدوري الاسباني

اسبانيول _ فالنسيا الساعة 7.30 مساء

الدوري الايطالي

روما _ فنيسيا الساعة 9.45 مساء

الدوري الالماني

فولفسبورج _ بايرن ميونخ الساعة 4.30 عصرا

بوروسيا دورتموند _: هيرتا برلين الساعة 4.30 عصرا .

الدوري الفرنسي

مونبلييه _ باريس سان جيرمان الساعة 10.00 مساء.

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