وفد امني برئاسة يار الله يصل الى مخمور في نينوى

2022/05/14 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

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وصل صباح اليوم وفد امني برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يار الله الى قضاء مخمور في نينوى للاطلاع على الاوضاع الامنية فيه.

وضم الوفد ، حسب بيان لوزارة الدفاع ، معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية .

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