انخفاض كبير يطرأ على أسعار الذهب

2022/05/14 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل كبير، اليوم السبت.

سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 372 الف دينار، وسعر شراء 368 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 380 الف دينار للمثقال الواحد.



وفقا لشفق نيوز.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفاضاً أيضاً عند 332 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 328 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و340 الف دينار.

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