بحادثين منفصلين.. انتشال جثة شاب وإنقاذ امرأة رمت نفسها بنهر دجلة في بغداد

2022/05/14 | 12:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتمكن مفارز النجدة النهرية، من انتشال جثة شاب ضمن منطقة الزعفرانية، وإنقاذ امرأة رمت نفسها بنهر دجلة من أعلى جسر الأئمة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مفارز النجدة النهرية انتشلت جثة شاب ضمن منطقة الزعفرانية"، مشيراً إلى أن "الحادث لم يتبين إذا كان غرقاً أثناء السباحة أو انتحاراً".وأشار إلى أن "مفارز النجدة النهرية، تمكنت بحادث آخر، من إنقاذ امرأة قامت برمي نفسها من أعلى جسر الائمة إلى داخل النهر بدافع الانتحار".

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