2022/05/14 | 12:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم المئات من المحاضرين المجانيين في ذي قار، اليوم السبت، على قطع جسرين حيويين وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة)، في اطار المطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

وقال مراسلنا ان، المئات من المحاضرين المجانيين، اقدموا صباح اليوم، على قطع جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية امام حركة العجلات، مما تسبب باختناق مروري.

وأشار الى انهم، يطالبون الجهات المسؤولية بالتثبيت على ملاك وزارة التربية، ملوحين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحاضرون المجانيون يقطعون جسرين حيويين وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحاضرون المجانيون يقطعون جسرين حيويين وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).