البحث العلمي في كليات الطب – 4 - جواد الديوان

2022/05/14 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان في مقال سابق تناولت الفهرسة indexing (من مفردات نشر البحوث الطبية)، وترجمتها في القواميس قائمة، او ورقة، او اسم، او مجموعة من المعلومات مرتبة حسب الحروف الابجدية.



وتعني كمفردة نشر عدد المرات التي يتم المشاركة فيها بعمل.



وتلعب indexing دورا في تسهيل عمل الباحثين والمؤلفين وغيرهم.



وبداياتها ما قبل الطباعة وفي فترة الطباعة ثم فهرسة الاقتباسات citation indexing.



وتعبر بكل بساطة عن قيمة المعلومات ويقرر ......





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