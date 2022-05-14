المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....30 - محمد الحنفي

2022/05/14 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة يستلزم الوضوح في الفكر:.....1وإذا كان الوضوح في الممارسة، يستلزم الوضوح في النظرية، التي تعكسها الممارسة؛ لأن وضوح الممارسة، كذلك، يستلزم الوضوح الفكري، بصفة عامة، ووضوح الفكر الحزبي، بصفة خاصة، حتى يكون سيد الموقف: في النظرية الحزبية، وفي الممارسة الحزبية، وفي الفكر بصفة عامة، وفي الفكر الحزبي ،بصفة خاصة؛ لأنه بدون الوضوح في النظرية، لا يمكن أن تكون النظرية في مستوى توج ......





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