الخطاب الانتخابي الخشبي التيار العوني - محمد علي مقلد

2022/05/14 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد الخطاب الانتخابي الخشبيالتيار العونيترددت كثيراً قبل أن أكتب عن خشبية الخطاب العوني، لأن الخشبية تعني التمسك بأفكار قديمة وإبقائها على صورتها الأولى وعدم أخضاعها للتطوير أو التغيير أو التعديل ولا حتى التكيف، وهو ما لا ينطبق على أفكار لم يمر عليها الزمن بعد لتؤكد التجارب صحتها، وهي للزوجتها وميوعتها تكاد تكون هلامية لا شكل لها فتتخذ شكل الظرف الذي تنبت فيه.جسم التيار "لبّيس" وجاهز ......





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