خبير سوري لـ”المعلومة”: حلف الناتو يدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق

2022/05/14 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اتهم الخبير بقضايا الأمن الاجتماعي والقومي السوري سعيد فارس السعيد، السبت، حلف الناتو بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق مهما تغيرت مسمياتها فهي تتبع حلف الناتو وبعض دول الخليج وتركيا .وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “مهما تغير اسم جبهة النصرة الإرهابية من هذا […]

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