إيلون ماسك يعلن

2022/05/14 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأعلن إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، أنه يعلق محاولته للاستحواذ على موقع تويتر، وذلك بعد أسابيع من الموافقة على الحصول على الشركة الخاصة فى صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

وكتب ماسك على تويتر اليوم الجمعة، إن صفقة توتير معلقة مؤقتا فى انتظار التفاصيل التى تدعم الحسابات بأن الحسابات الزائفة وغير المرغوب فيها والمزيفة تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن هذه الأنباء أدت إلى انخفاض أسهم تويتر أكثر من 20% فى تداول ما قبل بدء السوق.وكان إيلون ماسك قال فى وقت سابق على تويتر، إن التغريدات الزمنية تبدو أفضل بكثير مما تقترحه "الخوارزمية".كان ماسك يشير إلى الميزة التى تتيح لك رؤية أحدث التغريدات المنشورة في الجزء العلوى من الجدول الزمني الخاص بك، بدلاً من السماح لخوارزمية تويتر بتحديد الترتيب من خلال اختيار التغريدات التى تعتقد أنك ستجدها أكثر إثارة للاهتمام.كما شارك مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي بأسلوبه الخاص في خوارزمية تويتر- تم إنشاء جدول زمني، موضحًا لماسك أن "الخوارزمية جيدة في إبراز الأشياء التي قد تفتقدها بخلاف ذلك من خلال عدم التمرير."وأشار دورسي أيضًا، إلى أن آخر تغريدات هي "الأفضل للأحداث المباشرة والعاجلة"، مضيفًا أن "الاختيار هو الأهم".

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