المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيساً لـ الإمارات

2022/05/14 | 12:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة.

وذكرت وسائل اعلام أن "المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات انتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة خلفا للراحل خليفة بن زايد الذي وافته الذي توفي يوم أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 73 عاماً".

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