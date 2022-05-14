2022/05/14 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات: المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيساً للدولة خلفا للشيخ خليفة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات: المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيساً للدولة خلفا للشيخ خليفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).