بالإجماع.. انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

2022/05/14 | 12:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، السبت، عن انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام" في منشور على تويتر.

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