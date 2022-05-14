الثقافة توضح بشأن صدور أمر وزاري لإقامة نصب تذكاري للشهيد الصدر

2022/05/14 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الثقافة والسياحة والآثار،

اليوم السبت، بشأن صدور أمر وزاري

لإقامة نصب تذكاري للشهيد الصدر.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنها "لم تصدر أمراً أو كتاباً

رسميا بتخصيص مبلغ ل

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