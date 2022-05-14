تصعيدا للموقف .. محاضرو الديوانية يغلقون طرقا بالإطارات

2022/05/14 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

قطع عشرات المحاضرين، اليوم السبت، عدة طرق في محافظة الديوانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن العشرات من المحتجين قطعوا عدة طرق في الديوانية بالإطارات المشتعلة للضغط على الحكومة المركزية ومجلس النواب لتنفيذ مطالبهم وشمولهم بقرار 315.

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