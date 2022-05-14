4 مناطق زراعية في حوض نهر دجلة تشكل تهديداً لأكبر قاعدة جوية بالعراق

2022/05/14 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصدر أمنى، اليوم السبت، عن 4 مناطق زراعية اسماها بالنقاط الحمراء، تشكل تهديداً لأكبر قاعدة جوية في العراق.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "تقييماً أمنياً شاملاً نفذه فريق متخصص يقودها ضباط كبار حول ملف الاستهداف المتكرر لقاعدة بلد أكثر قواعد العراق الجوية وتضم اهم اسرابه القتالية الحديثة وخاصة اف 16 الامريكية الصنع".

وأضاف ان "التقييم خلص الى تحديد 4 مناطق زراعية ضمن حوض نهر دجلة وشمولها بالنقاط الحمراء اي انها مصدر تهديد أمنى مباشر للقاعدة، بسبب استخدامها المتكرر من قبل جماعات مسلحة في قصف القاعدة بصواريخ متعددة الانواع وخاصة الكاتيوشا بسبب قرب المسافة بالإضافة الى بيئة المناطق الزراعية توفر غطاء عن الرصد الجوي وحتى الأرضي".

وأشار المصدر الى ان "القيادات الامنية اصدرت تعليمات مشددة ببقاء المناطق الزراعية والتي اغلبها يقع ضمن حوض نهر دجلة شمال قضاء الخالص شمال بعقوبة تحت المراقبة الامنية المباشرة وتفعيل الجهد الاستخباري من اجل الجهات التي تقوم بعمليات القصف المتكررة".

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