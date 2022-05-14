2022/05/14 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة نَحْنُ المُسْتَـغَـلُّون، وأنتم المُسْتَـغِـلِّون.



نحن نُشارك في الإِنْـتَاج الجَماعي، بَل المُجتمعي، وأنتم تَسْتَحْوِذُون على فَائِض الـقِيمَة، المَنْتُوج جماعيا، وَتَـتَـمَـلَّـكُـونَـه، وَتُرَاكِمُونه، وَتَتَـوَارَثُـونه، وَتُـعِيدُون اِسْتِثْمَارَهُ.



وتجعلون مِن المِلْـكِيَة الخاصَّة أساسًا وحيدًا لكلّ شيء.



نَحن نَنْحَازُ إلى المُسْتَـغَلِّين، والمُسْتَضْعَفِين، والمَظْلُومِين.



وَأنتم تَنْ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نَحْنُ المُسْتَـغَـلُّون - عبد الرحمان النوضة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نَحْنُ المُسْتَـغَـلُّون - عبد الرحمان النوضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).