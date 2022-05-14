أول تعليق من محمد بن زايد بعد انتخابه رئيسا للإمارات.. ومحمد بن راشد يصفه بـ

2022/05/14 | 13:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

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