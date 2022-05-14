وفد عراقي رفيع المستوى يتوجه إلى الإمارات لهذا الهدف

2022/05/14 | 13:15 - المصدر: وكالة خبر

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يتوجه وفد عراقي رفيع المستوى، يوم السبت، إلى الإمارات لتقديم التعازي بوفاة رئيسها خليفة بن زايد آل نهيان، الذي رحل عن عمر ناهز 73 عاماً.

وذكر مصدر حكومي مطلع، أن “من المرجح أن يرأس رئيس الجمهورية برهم صالح، الوفد، وربما يشارك رئيس آخر من الرئاسات الثلاث في هذه الزيارة”.

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