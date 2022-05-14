2022/05/14 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

تنطلق يوم غد الأحد الانتخابات البرلمانية في لبنان والتي تجرى وفق القانون النسبي، وتتنافس فيها 103 لوائح بـ 15 دائرة.

وتجرى الانتخابات البرلمانية اللبنانية من حيث التوقيتات الدستورية كل أربع سنوات ،ويعتمد لبنان بقانونه الانتخابي الحالي على "نظام الاقتراع النسبي" وقسَّم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية (جغرافية) كبرى، وتنقسم بدورها إلى دوائر (أقضية) صغرى.

وبحسب نص القانون، خصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعدا، لملء 128 مقعدا بالبرلمان اللبناني مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتوزع المقاعد ضمن حصة المسلمين بالشكل التالي (28 مقعدا للطائفة السنية و28 مقعداً للطائفة الشيعية و8 مقاعد للدروز ومقعدان للعلويين) اما توزيع المقاعد ضمن حصة المسيحيين فتكون على النحو التالي (34 مقعداً للطائفة المارونية و14 مقعدا للأرثوذكس و8 مقاعد للكاثوليك و5 للأرمن ومقعد واحد للأقليات).

ويحق لكل مواطن لبناني بلغ 21 عاما وفق الدستور، أن يكون ناخبا، باستثناء شريحة من المواطنين يُمنع مشاركتهم لموجبات قانونية، كالعسكريين أو المحكومين ببعض الأحكام القضائية.

وتُشرف على الانتخابات هيئة خاصة اسمها "هيئة الإشراف على الانتخابات"، وتتألف من 11 عضوا، وتمارس دورها المستقل، وبالتنسيق المباشر مع وزير الداخلية والبلديات.

كما يحق لهيئات المجتمع المدني المختصة، تحت إشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها، وفقا لشروط معينة.

والحاصل الانتخابي يحتسب بناء على معادلة عدد المقترعين بكل دائرة، مقسومة على عدد مقاعدها، مثلا، إذا بلغ عدد المقترعين بدائرة ما 100 ألف مقترع فعلي، والدائرة تضم 10 مقاعد، يكون الحاصل فيها 10 آلاف صوت.

بمعنى، أن كل لائحة بالدائرة يجب أن تحصل على 10 آلاف صوت، حتى تتأهل للمنافسة على المقاعد المحددة لها، وإلا تكون بحكم الخاسرة.

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