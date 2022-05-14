اعتقال شخص “اعتدى” على مفرزة مرور في المنصور ببغداد

2022/05/14 | 13:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، اليوم السبت، القبض على شخص “اعتدى” مفرزة مرور في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني إن “دوريات قاطع نجدة اليرموك، ألقت القبض على شخص ضمن منطقة المنصور بعد قيامه بالاعتداء على مفارز جهاز المرور”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “تم تسليمه وفق إجراءات أصولية إلى معاونية شرطة المنصور”.

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