الإعلان عن انخفاض انتشار الأنواع الفرعية لمتحور “أوميكرون”

2022/05/14 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن ألبرت ريزفانوف، مدير المركز العلمي والسريري للطب الدقيق والتجديدي، في معهد الطب الأساسي والبيولوجيا، أن انتشار الأنواع الفرعية لمتحور “أوميكرون” قد انخفض.ويشير الخبير في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، إلى أنه على الرغم من انتشار المتغيرات الجنوب إفريقية الأكثر عدوى من محور “أوميكرون” BA.4 و BA.5، لا يزال اللقاح يحمي […]

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