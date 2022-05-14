‏إذاعة الناصرية: إرتفاع كميات الحنطة المسوَّقة في ذي قار لأكثر من 55 الف طن     



‏إذاعة الناصرية: إرتفاع كميات الحنطة المسوَّقة في ذي قار لأكثر من 55 الف طن     
2022/05/14 | 13:40 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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