2022/05/14 | 13:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FJYxVoXliV0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل وان نيوز: تظاهرات ذي قار انطلقت بمشاركة عدد من العشائر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل وان نيوز: تظاهرات ذي قار انطلقت بمشاركة عدد من العشائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).