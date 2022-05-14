2022/05/14 | 13:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pe8rnO954Mk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل وان نيوز: تظاهرات يوم أمس يقف خلفها نواب من الاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل وان نيوز: تظاهرات يوم أمس يقف خلفها نواب من الاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).