الإمارات.. انعكاسات

2022/05/14 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الراحل، الشيخ خليفة بن زايد، الضوء على "الانتقال السلس" للسلطة في الإمارات بتولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة.

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