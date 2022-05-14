جنازة شيرين أبو عاقلة.. تنديد دولي بالهجوم وإسرائيل تبرر

2022/05/14 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت الأسرة الدولية بهجوم الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، على موكب تشييع، شيرين أبو عاقلة، في القدس، ما كاد يتسبب بسقوط نعش الصحفية الفلسطينية أرضا حين قام عناصر الأمن بضرب حامليه.

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