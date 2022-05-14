طقس العراق.. تصاعد للغبار وأمطار رعدية

2022/05/14 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار

وهطولاً للأمطار في المناطق الشمالية.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس البلا

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