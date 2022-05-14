طوعة العراق.. فيديو يوضح حقيقة وفاة الحاجة ام قصي

2022/05/14 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الحاجة ام قصي، الملقبة بطوعة

العراق الانباء التي تحدثت عن وفاتها،

مؤكدة انها تتمتع بصحة جيدة.

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