روسيا توقف امداداتها من الكهرباء الى فنلندا

2022/05/14 | 13:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشركة لم تتسلم من شركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة إنتر راو.

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