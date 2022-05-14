أوبك تقرر زيادة حصة العراق التصديرية خلال تموز المقبل

2022/05/14 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد ممثل العراق في منظمة أوبك محمد سعدون ، اليوم السبت، أن منظمة أوبك وافقت على زيادة حصة العراق إلى 4.5 ملايين برميل بدءاً من حزيران المقبل.

وقال سعدون في تصريح لقناة العراقية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصة العراق خلال هذا العام زادت بمقدار 50 ألف برميل يومياً"، مشيراً الى أن "سقف الإنتاج سيصل الى 4.5 ملايين برميل يومياً في شهر حزيران المقبل".

وأوضح أن"العراق يمتلك حق زيادة إنتاجه حسب السقف الإنتاجي ،وستكون هناك زيادة أخرى خلال أشهر تموز وآب وأيلول بمقدار 50 ألف برميل عن كل شهر، وبالتالي يصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي"، لافتاً الى أن "خطط وزارة النفط تتضمن زيادة تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك".

ولفت الى أن " التقديرات تشير إلى أن معدل أسعار النفط سوف تبقى فوق الـ 100 دولار حتى الفصل الثالث من هذه السنة".

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